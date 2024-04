Germania | a Kiev nuovo sistema Patriot

(Di sabato 13 aprile 2024) 21.50 Lainvierà un ulterioredi difesa aereain Ucraina per aiutare le forze armate a respingere l'aumento degli attacchi aerei russi. Lo ha annunciato l'esecutivo. "A causa dell'aumento degli attacchi aerei russi contro l'Ucraina, il governo tedesco ha deciso di rafforzare ulteriormente la difesa aerea ucraina", si legge in una nota del ministero della Difesa.

(Adnkronos) – La Germania dice no all'invio di missili Taurus all' Ucraina . Kiev punta ad ottenere i missili tedeschi a lungo raggio, un'arma considerata fondamentale nella guerra contro la Russia. ... (periodicodaily)

Dare i missili guidati Taurus all’Ucraina, per Berlino sarebbe più difficile di quanto finora noto. Lo rivela una fuga di notizie dalla Commissione parlamentare difesa, pubblicate dal portale ... (ilfattoquotidiano)

