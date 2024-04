Gentile | un francobollo a 80 anni dalla morte Il plauso della destra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) Il Coordinamento del Forum delle Associazioni diriunito a Roma nella sede del CIS ha rivolto un sentito ringraziamento al ministro Gennaro Sangiuliano per aver dato vita a un'iniziativa culturale nell'ottantesimoversario dell'assassinio del filosofo Giov, figura di spiccocultura del '900, vilmente assassinato il 15 aprile 1944. Con ilcommemorativo l'Italia rende omaggio all'uomo che disegnò la riforma scolastica Italiana. Nella riunione del Coordinamento del Forum lo scrittore e saggista Adalberto Baldoni, da far suo, ha demolito le falsità di un volumetto che partecipa allo Strega ricordando come già parecchifa con Sandro Profisionato nel volume "Glidi piombo" denunciarono con ...