Genova | sfonda la porta di casa e picchia la moglie | era già stato denunciato dalla donna

Ha aggredito l’anziana madre minaccia ndola di morte , pretendendo che lo facesse entrare in casa e sfonda ndo la porta d’ingresso quando lei ha detto di no. Protagonista della vicenda un uomo di 63 ... (ilgiornaleditalia)

Staglieno, sfonda porta di casa e schiaffeggia ex moglie: 63enne arrestato - Ha preteso di entrare a casa della ex moglie e dopo avere sfondato la porta l’ha aggredita schiaffeggiandola. E’ accaduto lo scorso 10 aprile a Genova Staglieno. Si tratta di un 63enne, che è stato ...ligurianotizie

Nervi, fuga di gas in via Oberdan: disagi al traffico - Genova - Disagi al traffico nel quartiere di Nervi per una perdita di gas da un tubo esterno di via Oberdan e la rotatoria che porta al porticciolo nei pressi della farmacia Campart. La fuga di gas ch ...primocanale

Genova, sfonda la porta di casa dell'ex moglie e la prende a schiaffi: arrestato 63enne - L'intervento della polizia dopo le segnalazioni dei vicini e di un agente fuori servizio, insospettiti dalle urla della donna ...telenord