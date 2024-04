Genova | picchia la ex moglie e anche i poliziotti che cercano di proteggerla | arrestato sessantenne

(Di sabato 13 aprile 2024) Emergenza violenza domestica a. Doppio intervento della polizia nei confronti di due uomini che si sono accaniti contro compagne ed ex partner. In un caso è arrivato l’arresto dopo una tentativo di fuga e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto in zona Staglieno. Un uomo di 63

quattro giovani egiziani, tra i 17 e i 21 anni, alcuni residenti in una comunità per minori non accompagnati, sono stati denunciati dalla polizia per interruzione di pubblico servizio, dopo che ... (ilgiornaleditalia)

Genova, sfonda la porta a calci per picchiare l'ex moglie: arrestato - Genova - Si è presentato a casa dell'ex moglie, che in passato lo aveva già denunciato per pregresse violenze subite, pretendendo di entrare. Al suo rifiuto categorico, l'uomo, un 63enne, ha cominciat ...primocanale

picchia la ex moglie, arrestato grazie ai vicini e polizia - Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violazione di domicilio. E' accaduto a Genova. L'uomo si è presentato dalla ex moglie, che lo aveva già denunciato in passato per le violenze ...ansa

Genova, creano lo scompiglio su un treno regionale e picchiano un ragazzino, quattro giovani denunciati - a Genova. Uno di loro, di 18 anni, è stato anche denunciato per lesioni personali aggravate per aver picchiato un ragazzo originario del Bangladesh con un pugno sferrato con un anello e un cellulare. ...informazione