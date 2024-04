Garlando | “Leao-Balotelli | fu presa come una bestemmia Ma il paragone…”

(Di sabato 13 aprile 2024) Luigi, noto giornalista, è tornato sul paragone tra Rafael, attaccante del Milan, e Mario, ex giocatore rossonero

Luigi Garlando , giornalista, ha espresso un proprio parere in merito all'esultanza di Rafael Leao in Milan-Atalanta dopo il gol del vantaggio (pianetamilan)

Milan , il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luigi Garlando ha commentato l’esultanza polemica di Rafael Leao in Milan -Atalanta Ieri il Milan ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta a San Siro, nel ... (dailymilan)

De Rossi: “Ho visto i derby persi dal Milan, se a Roma giochiamo come gli ultimi 10 minuti qui, perdiamo” - L’allenatore della Roma Daniele De Rossi racconta come ha preparato la gara poi vinta contro i rossoneri. Un Daniele De Rossi visibilmente soddisfatto ha parlato in conferenza della vittoria ottenuta ...notiziemilan

Milan-Roma, quarti di finale Europa League: le formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali di Pioli e De Rossi per la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Fischio d’inizio alle 21.00. L’attesa è finita, e qualcuno direbbe finalmente ...notiziemilan

Garlando: “Pioli come Pep! Leao e Pulisic i Foden e i Grealish rossoneri” - Luigi Garlando ha paragonato Pioli a Pep Guardiola in merito al gioco offensivo: Leao e Pulisic i Foden e i Grealish rossoneri. Stefano Pioli negli anni rossoneri ha proposto un calcio aggressivo, vot ...calcioblog