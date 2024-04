Gambini Capitano Virtus e patron Fortitudo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Dal bianconero al biancoblù. Un passaggio che, anche in direzione opposta, è stato fatto più volte nella Città dei Canestri. Ma quello di Germano, che era nato a Bologna il 14 dicembre 1931, è di quelli che non possono passare inosservati. Anche perché Germano gioca nellache vince gli scudetti in Sala Borsa, 1955 e 1956 e muove i primi passi, al palasport – la nuova casa del basket per Bologna, inaugurato nel 1956 –, sempre con una V nera sul petto. Complessivamente per Germano, che ci lascia il 28 dicembre 2010, a 79 anni, ci sono 209 presenze e 1.176 punti. In mezzo a tutto questo anche una trentina di presenze con la maglia della Nazionale e il premio quale miglior giocatore ottenuto al trofeo Mairano, proprio nel 1956 (l’inaugurazione del palasport di Piazza Azzarita), quando segna 12 punti alla fortissima nazionale sovietica. ...