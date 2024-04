Gaia lascia Amici e arriva Aurora | perché la decisione fa discutere

La ballerina a causa di un infortunio deve rimanere ferma per tre settimane e questo le impedisce di partecipare alla parte finale del programma. Brutta tegola per Gaia De Martino, costretta ad ... (movieplayer)

Sarah in lacrime: “l’hanno usata e adesso uscirà”. Piovono accuse su Amici 23 - Pubblico indignato per come Sarah è stata trattata ad Amici 23 e si accusa anche la produzione per quello che è stato mostrato. Poi il dubbio: sarà lei la prossima eliminata ultimenotizieflash

“Amici 23”, Gaia ha un infortunio e non può ballare: chi la sostituisce al serale - Durante la settimana, Gaia ha scoperto di dover rimanere ferma per tre settimane. La soluzione di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.deejay

Amici 2024, Gaia crolla dopo la terribile diagnosi: la reazione di Mida scatena la bufera - Duro colpo per una ballerina di "Amici": dopo la visita medica scoppia in lacrime, ma il suo ex ragazzo non la consola.sfilate