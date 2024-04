Future mamme Due incontri con Asst Chiari

(Di sabato 13 aprile 2024) Due appuntamenti specificamente studiati per lenel territorio dell’di. In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. I dueorganizzati daFranciacorta si terranno il 18 aprile dalle ore 18.00 alle ore 20.00 a(BS) presso la Casa di Comunità – Piazza Martiri Libertà, 20 – 2° piano – aula B Corso di Laurea in Infermieristica e tra un paio di mesi all’spedale di Iseo in Giardini Garibaldi, 7. "Siamo onorati di essere ospedali Bollino Rosa con i nostri presidi die Ise – dichiara Alessandra Bruschi, Direttore ...

