Fusaro consola i suoi | Peccato per quel set

(Di sabato 13 aprile 2024) Questa volta l’Allianz Milano si deve arrendere alla legge del più forte. È la Sir Susa Vim Perugia a prendersi la rivincita a un anno di distanza dala bruciante e inaspettata eliminazione ai quarti dei playoff scudetto. In semifinale passano gli umbri, guidati da Lorenzetti, che si assicurano un posto in Champions League e la finale che mette in palio il tricolore. Come 365 giorni fa i meneghini sono andati vicini e hanno accarezzato il sogno di poter lottare per lo scudetto. Poi, però, si sono scontrati contro una squadra che ha alzato il livello (con percentuali in attacco addirittura al 79% nel terzo parziale), ha forzato al servizio e non ha concesso nulla. Il rammarico c’è, visto che la squadra, nel secondo set, poi perso ai vantaggi, ha avuto una palla set. Come sarebbe andata nessuno lo saprà mai e non ha nemmeno molto utilità pensarci, ma ancora una ...