(Di sabato 13 aprile 2024) L’dovrà scontare una bolletta salatissima con la giustizia, dopo i controlli dei carabinieri. Carabinieri, omicidio preterintenzionale – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.com Ha sottrattoper almeno cinque anni senza che nessuno se ne accorgesse. Poi, però, è arrivato il conto da saldare: ben 300miladi luce sottratta viaa Roma. È la vicenda di cui è protagonista un 66enne algerino, scoperto poche ore fa dai carabinieri. Ruba per annidalla tavola calda: scoperto “furbetto” degliL’si sarebbe reso responsabile di essersiato abusivamente alla reteper cinque anni, ...

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze , su richiesta della locale Procura nei ... (firenzepost)

Furto da migliaia di euro di energia elettrica via allacci abusivi: arrestato un uomo a Ponte Galeria - Ha sottratto energia elettrica per almeno cinque anni senza che nessuno se ne accorgesse. Poi, però, è arrivato il conto da saldare: ben 300mila euro di luce sottratta via allacci abusivi a Roma. È la ...ilcorrieredellacitta

Furgoni nel mirino, filmato il blitz dei ladri - Allarme al Villaggio nuovo, quattro mezzi sono stati saccheggiati. Via attrezzature di diversi artigiani per migliaia di euro e danni ai veicoli presi di mira ...laprovinciacr

Bibbiano: evade dai domiciliari e compie rapina in un supermercato, arrestato - Dal mese di ottobre avrebbe commesso una serie di furti e anche una rapina impropria prevalentemente nei due supermercati del comune di Bibbiano impossessandosi di generi alimentari, prodotti per ...nextstopreggio