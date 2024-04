Furgone piomba su un ciclista e lo uccide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Faenza (Ravenna), 13 aprile 2024 – Tragedia nella serata di ieri a Faenza quando unè stato centrato in pieno e ucciso da unlungo la via Lugo. L’incidente mortale è accaduto intorno alle 22, mentre a perdere la vita è stato un uomo di 45 anni originario del Senegal. Secondo quanto emerso, il, condotto da un 30enne della Romania, avrebbe tamponato ilsbalzando la vittima a diversi metri di distanza. I sanitari del 118, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei comuni faentini. Il conducente è stato sottoposto all'alcoltest ma sarebbe risultato negativo; sono in corso ulteriori accertamenti.