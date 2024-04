(Di sabato 13 aprile 2024) L'Aquila - Lacomunale dell'Aquila ha dato il viaquattroportantidel, un passo cruciale per garantire la sicurezza e la continuità dell'impianto. L'esecutivo ha approvato un atto di indirizzo che affida al dirigente del settoreOpere pubbliche la responsabilità di predisporre e adottare tutte le misure necessarie per gli interventi sull'infrastruttura, per i quali sarà costituito un gruppo di lavoro apposito. Il sindaco Pierluigi Biondi aveva recentemente annunciato la preparazione di un emendamento da 4 milioni di euro per finanziare l'iniziativa, utilizzando i fondi disponibili dell'avanzo di amministrazione, ...

Weekend Estivo Anticipato: Temperature Anormalmente Calde in Europa Centrale-Meridionale - In Italia, le temperature eccezionalmente elevate saranno più evidenti al Centro e al Nord, con scarti fino a 12°C rispetto alla media, portando le massime a livelli tipici di metà giugno o ...abruzzo24ore.tv

Funivia Gran Sasso: Via libera della Giunta alla sostituzione delle funi - Cronaca L'Aquila - 13/04/2024 17:31 - La Giunta comunale dell'Aquila ha dato il via libera alla sostituzione delle quattro funi portanti della Funivia del Gran Sasso, un passo ...abruzzo24ore.tv

Spopolamento in Abruzzo, Marsilio: "Lavoro e infrastrutture anche nelle aree più svantaggiate" - Abruzzo - “Portare lavoro e garantire la realizzazione di infrastrutture anche nelle aree più svantaggiate sono i due elementi fondamentali per contrastare lo spopolamento in atto in regioni come l’Ab ...terremarsicane