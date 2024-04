(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "In Italia l'atteggiamento delle istituzioni sul rischio tabagico è molto netto, molto chiaro:alse ema'. Il problema è cosa fare per coloro che proprio non riescono a smettere, qual è l'atteggiamento che si dovrebbe tenere. Credo sia nece

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "In Italia l'atteggiamento delle istituzioni sul rischio tabagico è molto netto, molto chiaro: lotta al Fumo ' senza se e senza ma'. Il problema è cosa fare per ... (liberoquotidiano)

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "In Italia l'atteggiamento delle istituzioni sul rischio tabagico è molto netto, molto chiaro: lotta al Fumo ' senza se e senza ma'. Il problema è cosa fare per ... (iltempo)

Fumo, Festinese (UniCamillus): "Basta con la lotta senza riserve, le alternative ci sono" - Infine, "il rapporto medico-paziente, nella riduzione del rischio da danno da Fumo, è fondamentale - conclude Festinese - perché il rapporto empatico tra medico e paziente, che non si limita soltanto ...notizie.tiscali

Fumo: Richter (Esc), 'per chi non smette necessaria riduzione del danno' - president of the Council of Cardiology practice at European Society of Cardiology (Esc), e Silvio Festinese, cardiologo dell'Asl Roma 1 e responsabile della cattedra di Farmacologia dell'Università ...adnkronos

Soundtrack per film fantasma - (Alias) Insolite colonne sonore realizzate per pellicole che non esistono ma che, potenzialmente, potrebbero esistere. Storie di fuorilegge nel West, di tassisti alla ricerca dell’amore perduto. Tra s ...ilmanifesto