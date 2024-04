Fratelli d’Italia | Cerreto | per Consiglio di Stato operato Governo è corretto | ennesimo autogoal De Luca

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma. “L’ordinanza deldiha ritenutol’del Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud della Presidenza dele, conseguentemente, ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar Campania che aveva accolto il ricorso della Regione Campania relativo all’Accordo per la Coesione da definire con la Presidenza deldel Governatore Deche non solo non ha saputo spendere le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2014-2020, ferme al 37% del totale stanziato di 9,3 miliardi di euro con soli 3,5 miliardi spesi, ma ha alimentato una irresponsabile disinformazione che inganna i campani sulle reali inadempienze di cui è l’unico ...