«Francesco | una vita da Libro Cuore»

Alessia Pifferi, chiesto l’ergastolo: «Sapeva che la figlia sarebbe morta, ha raggiunto il suo scopo» - La durissima requisitoria del pm: «Non ha avuto il coraggio di ucciderla con le sue mani». Lei: «Non sono un’assassina, sono una mamma che ha perso la figlia» ...unionesarda

Una Bohème colorata al Carlo Felice di Genova - Un tripudio di colori, un allestimento quasi favolistico che conquista sempre gli occhi questa Bohème dipinta dal pittore Francesco Musante, in quattro quadri su commissione nel 2011 per il Teatro Car ...rainews

Totti-Blasi, nuovo colpo di scena: “Lei lo tradiva, e non solo con Cristiano Iovino”. Il ‘Pupone’ porta tutto in tribunale - Per un periodo la questione era rimasta in sospeso. Ma solo mediatamente, perché i team legali dei diretti interessati hanno continuato a lavorare in vista delle prossime udienze, per le quali stanno ...ilfattoquotidiano