Francesco Totti | l’indiscrezione su Ilary Blasi | “Un altro tradimento dopo quello con Iovino”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 aprile 2024) Nuovo colpo di scena nel caso della separazione tra. Non solo Crstiano. Secondo alcuni retroscena, infatti, l’ex capitano della Roma sarebbe in possesso delle prove di undella moglie con un diverso amante.Leggi anche:, il clamoroso flirt con la vip. Lei confessa tutto solo ora: “Gli voglio ancora bene” Chi potrebbe essere il secondo amante diSecondo quanto riportato dal settimanale Gente, davanti al giudicesi starebbero accusando a vicenda di essere la causa della fine della loro relazione. Se la giudice Simona Rossi durante il processo dovesse dare credito alla testimonianza di, presunto ex ...