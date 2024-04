Francesco Live | spazio a nuove prospettive per far progredire la civiltà

(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 13 aprile 2024 – “Fallire e sbagliare significa creare valore, cioè insegnare ad altri a fare meglio di te”. Sono le parole pronunciate stamani da Alessandro Sannino, docente dell’Università del Salento, in occasione dell’ultima plenaria che nella Basilica di Santa Croce a Firenze ha riunito un migliaio di giovani che stanno vivendo. Il meeting si chiude domani con un momento di restituzione che i giovani faranno alle istituzioni delle loro proposte, dei loro sogni, dei loro input per guardare al futuro sui temi dell’ecologia integrale, dell’economia, della pace. Poi la Messa conclusiva, sempre in Santa Croce, presieduta da mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca e delegato per la pastorale giovanile nella Conferenza episcopale toscana. Stamani a dialogare coi giovani non c’era solo Sannino. C’erano anche due giovani ...

