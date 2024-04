Francesco Cioria | Negli abbinamenti seguo l’emozione E c’è tanta ricerca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Il primo legame con il vino è nelle origini campane, da un paesino dell’Irpinia. "Una famiglia in cui ci si faceva dare le uve dei contadini e ci si faceva vino in casa". Scuola alberghiera, esperienze internazionali a Londra e in Australia hanno completato il quadro, portandoa guidare la cantina del ristorante San Domenico di Imola, due stelle Michelin con lo chef Max Mascia, e a essere eletto pochi mesi fa miglior sommelier italiano durante l’evento Vinoway Wine Selection 2024., lei lavora al San Domenico dal 2014. È cambiato il mestiere in questi anni? "É cambiato completamente, soprattutto con l’avvento di internet. Ed è cambiata la conoscenza da parte di chi è appassionato, anche se le varie recensioni destabilizzano e aiutano allo stesso tempo". E il gusto? "Anche quello è cambiato, io sono ...