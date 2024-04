Foto dell’orrore a Piacenza Incidente mortale in strada Passante si scatta un selfie

(Di sabato 13 aprile 2024) Sta diventando virale in queste ore l’immagine che un giornalista hato l’altro giorno sulla scena di un gravele avvenuto a, costato la vita a una donna coinvolta nello scontro. Nellasi vede un, un ragazzo sui vent’anni, che siuncon lo sfondo di una persona ferita gravemente a terra e i soccorritori che cercano di aiutarla. Il giovane autore di quello scatto, che è poi finito probabilmente sui suoi profili social, si è quindi allontanato prima che gli agenti potessero anche solo fermarlo per identificarlo. Inevitabile la gogna mediatica sulle piattaforme online dove una raffica di epiteti si è abbattuta sul giovane, autore di uno scatto quantomeno discutibile. "Che indecenza", "si deve ...

