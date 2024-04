Tredici minuti per compiere la strage, poi i 4 terroristi sono scappati in auto per 400 chilometri - a bordo di una scassatissima auto - prima della cattura in una foresta nel sud del Paese. ... (corriere)

Forze speciali e commandos "artici" in azione: il segnale Usa a Russia e Cina - Nell'Artico Navy Seal e Berretti verdi si addestrano alla "terza guerra mondiale", simulando uno scontro tra super potenze nella regione ghiacciata che rischia di diventare il nuovo epicentro delle te ...ilgiornale

Più elevati standard di sicurezza per le tabaccherie - Roma, 12 aprile 2024. Prevenire i fenomeni di criminalità e garantire ancora più elevati standard di sicurezza per le tabaccherie, anche grazie al supporto di sistemi di video-allarme antirapina, in g ...padovanews

Norvegia potenzia la difesa 60 mld per la spesa militare - Investimenti del nuovo piano del governo per le Forze armate per i prossimi 12 anni. Il governo del primo ministro Jonas Gahr Store ha proposto al Parlamento un aumento storico della spesa per la ...italiaoggi