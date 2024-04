Formazioni ufficiali Torino-Juventus | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 13 aprile 2024), ledella stracittadina. Le scelte dei due allenatori e le possibili soluzioni. Un derby non è mai una partita banale. Lo sa bene il, che nel confronto odierno contro lacerca quel successo che le manca ormai da tanto, troppo tempo. Reduci da un buon periodo di forma, i granata affrontano una Juve in crescita ma comunque lontana parente da quella vista all’opera nel primo scorcio di stagione. Confermate le indiscrezioni della vigilia con le due squadre che, come prevedibile, si affronteranno a specchio. Di seguito le scelte di Juric ed Allegri: Dusan Vlahovic (LaPresse)– Milinkovic-Savic; Tameze, ...