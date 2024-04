Formazioni ufficiali Pisa-Feralpisalò | Serie B 2023 2024

(Di sabato 13 aprile 2024) Ledi-Ferallò, match valevole per la trentatreesima giornata di. I toscani si trovano a -4 dalla zona playoff e a +5 sulla zona playout: fondamentale perciò ottenere punti e allontanarsi dalla seconda. Vuole lasciare invece il penultimo posto la Ferallò, che sta vivendo un discreto momento di forma ma non riesce a dare uno strappo significativo. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: Nicolas; Hermansson, Marin, Bonfanti, Esteves, Beruatto, Valoti, Arena, Calabresi, Barbieri, D’Alessandro. FERALLO’: Pizzignacco; Compagnon, Fiordilino, Zennardo, Ceppitelli, Kourfalidis, ...

LIVE - Primavera, Juventus-Roma: le Formazioni ufficiali - Dopo la vittoria dell'Inter, i giallorossi di Guidi cercano contro i biancoreri i 3 punti per accorciare sul primo posto. Fischio d'inizio alle 13 ...ilromanista.eu

TJ - JUVENTUS-ROMA PRIMAVERA - Giallorossi in campo per il primato, bianconeri in crisi. Formazioni ufficiali - 12:10 - La Juventus, in crisi di risultati e di gioco, ed ormai tagliata fuori dalla corsa playoff, affronta una Roma che punta invece al primato in classifica. I giallorossi, secondi a 1 ...tuttojuve

FOCUS NM - Napoli-Frosinone, le probabili Formazioni: ecco le scelte - NAPOLI - Alle ore 12:30 di domenica 14 aprile 2024, al Maradona arriva un Frosinone alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Napoli ritrova Lindstrom, ma perde Olivera e potrebbe dover rinunciare ...napolimagazine