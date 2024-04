Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Girona | Liga 2023 2024

(Di sabato 13 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentunesima giornata di. Sfida di grande prestigio al Civitas Metropolitano tra la terza e la quarta forza del campionato. Le due squadre sono separate da ben 7 punti, ma una vittoria dei colchoneros potrebbe riaprire anche la lotta per il terzo posto visto che mancano ancora otto giornate al termine. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Riquelme; Koke, De Paul, Saúl; Correa, Griezmann: Gazzaniga, Eric Garcia, Lopez, Blind, Miguel, Couto, Gutierrez, A.Garcia, ...

LIVE - Primavera, Juventus-Roma: le Formazioni ufficiali - Dopo la vittoria dell'Inter, i giallorossi di Guidi cercano contro i biancoreri i 3 punti per accorciare sul primo posto. Fischio d'inizio alle 13 ...ilromanista.eu

TJ - JUVENTUS-ROMA PRIMAVERA - Giallorossi in campo per il primato, bianconeri in crisi. Formazioni ufficiali - 12:10 - La Juventus, in crisi di risultati e di gioco, ed ormai tagliata fuori dalla corsa playoff, affronta una Roma che punta invece al primato in classifica. I giallorossi, secondi a 1 ...tuttojuve

FOCUS NM - Napoli-Frosinone, le probabili Formazioni: ecco le scelte - NAPOLI - Alle ore 12:30 di domenica 14 aprile 2024, al Maradona arriva un Frosinone alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Napoli ritrova Lindstrom, ma perde Olivera e potrebbe dover rinunciare ...napolimagazine