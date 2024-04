Forlì | chance in chiave playoff Anche per il Victor è momento no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Per ripartire in ottica. Domani alle 15, ilospita ilSan Marino nella quarta tappa del tour de force che sta vedendo i galletti impegnati, senza successo, nelle cinque sfide consecutive con le altre squadre altolocate del girone D. Dopo le tre nette sconfitte con Corticella, Lentigione e Ravenna, la squadra di Mauro Antonioli scende in campo per impedire che la sequenza di big match non diventi una via Crucis. E, allo stesso tempo, per tornare a muovere la classifica verso i. A quattro partite dalla conclusione della regular season per i tre posti disponibili, oltre a quello occupato dalla perdente del duello tra Carpi e Ravenna, sono in ballo quattro squadre a strettissimo contatto:e Lentigione, appaiate a quota 52, seguite da Corticella e appunto ...