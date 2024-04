Fondi Spaccio di droga | la polizia arresta un 56enne

(Di sabato 13 aprile 2024) ITRI – Gli agenti del commissariato didi Gaeta hanno portato a termine un’operazione di successo con l’esecuzione dell’ordine di carcerazione nei confronti di R.G., classe 1968, condannato per il reato di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. La condanna è stata emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Fondi – Nel corso della mattinata di ieri a Fondi (LT), i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte ... (temporeale.info)

VILLA LITERNO - Si allontana dai domiciliari per spacciare cocaina, arrestato 46enne - 11:10:52 Era ristretto ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti e autorizzato, previa comunicazione giornaliera ai Carabinieri, a recarsi a lavoro presso uno dei Fondi agricoli di ...casertafocus

E’ ai domiciliari ma si allontana per spacciare cocaina, 46 in galera - Il 46enne, condotto presso la Stazione carabinieri di Villa Literno, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di detenzione ai fini ...casertace

Ai domiciliari è autorizzato ad andare al lavoro ma preferisce spacciare droga: arrestato - VILLA LITERNO – Era ristretto ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti e autorizzato, previa comunicazione giornaliera ai Carabinieri, a recarsi a lavoro presso uno dei Fondi ...ilmeridianonews