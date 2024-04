Follia dopo la partita | inseguono l’arbitro e lo speronano con l’auto | poi lo aggrediscono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Follo (La Spezia), 13 aprile 2024 – Hanno inseguitocon la macchina, speronandolo e colpendolo a una gamba. Poi, una volta scesi, hanno tentato di entrare nuovamente in contatto con lui. Insomma un’aggressione in piena regola, condotta da uno dei calciatori sedicenni che poco prima aveva preso parte alla gara che aveva visto protagonista anche lo stesso direttore di gara. Una contestazione andata decisamente oltre i limiti che adesso costerà al ragazzo, un Allievo di fascia B Under 16 tesserato per la società Follo Fc, una squalifica fino al 2028. I fatti. In base a quanto riportato dal bollettino ufficiale della Figc ligure, pocola gara dello scorso 7 ottobre tra la Madonnetta e il Follo,veniva colpito ad una gamba da un’auto in corsa mentre si allontanava dall’impianto sportivoaver ...