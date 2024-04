Folle inseguimento tra Bergamo | Seriate e Gorle | 35enne arrestato per resistenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 aprile 2024). Una fuga a tutta velocità tra le strade di, dribblando tra le auto e i pedoni, in alcuni casi imboccando alcune vie contromano. Ma alla fine F.S., tunisino di 35 anni, con diversi precedenti per stupefacenti, è finito in manette con l’accusa dia pubblico ufficiale. Tutto è iniziato in via Borgo Palazzo a, intorno alle 20.30 di giovedì 11 aprile. Gli agenti del Nisu, il Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della Polizia locale, erano impegnati in un servizio di controllo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Intercettato un ciclomotore, hanno intimato l’alt per identificare il conducente il quale in un primo momento ha rallentato, ma giunto in prossimità della pattuglia ha accelerato e si è dato alla fuga. Qui iniziava un ...