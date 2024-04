Flaminia | Michela Giraud dietro la macchina da presa | sì | anche regista!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 aprile 2024) "Grazie alla fragilità di questi personaggi ho affrontato la mia": intervista ae Rita Abela, protagoniste di, esordio alla regia dell'attrice, in cui racconta il rapporto con sua sorella. In sala dall'11 aprile. Delle differenze tra Roma Nord e Roma Sud ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Cresciuta a Balduina, quindi appartenente alla fazione nord,è invece una scheggia impazzita in quella realtà che racconta dall'interno ma di cui non condivide molti dei valori. Dopo averne parlato sul palco e sui social, ora è arrivatoil momento del cinema: l'attrice debutta infatti alla regia con, film da lei scritto, interpretato e, appunto,diretto. In sala dall'11 aprile, la trama di ...