Fiumipuliti it | monitoriamo insieme i fiumi

(Di sabato 13 aprile 2024) I fiumi sono le arterie della natura. Oggi diamo per scontato che debbano essere dei canali di scolo di case, di pesticidi e di scarichi di fabbriche. Ma non è sempre stato così e oggi non dappertutto è così. È solo la nostra ignavia a darlo per scontato. Negli anni ‘50 i nostri nonni nuotavano nel Po e nel Tevere come oggi siamo abituati a fare solo più al mare. Oggi altri Paesi europei hanno dimostrato che si può ritornare ad avere fiumi puliti. Nel Tamigi di Londra sono tornati i delfini. A Parigi quest anno si terranno le Olimpiadi nella Senna. In Francia tutti i fiumi sono balneabili tranne quelli che sono verificati essere non balneabili. In Italia purtroppo funziona al contrario: per legge si dà per scontato che tutti non siano balneabili tranne quelli in cui è comunicata la balneabilità. E purtroppo le Arpa si occupano di balneabilità solo di mare e (di alcuni) laghi. I Fiumi ...