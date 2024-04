Firenze | morto al concerto dei Subsonica | c’è un fermo

(Di sabato 13 aprile 2024) Si tratta di un uomo che è accusato di omicidio preterintenzionale E' stato identificato e sottoposto ad'indiziato di delitto per l'accusa di omicidio preterintenzionale l'uomo che intorno alle 23.30 di giovedì 11 aprile, su una scala esterna del Nelson Mandela Forum di, dove era in corso ildei, avrebbe sferrato

Fermato il presunto aggressore dell'uomo morto dopo il concerto dei Subsonica a Firenze - hanno tutti un regolare contratto di lavoro e vivono tra Firenze e la provincia. Dalle immagini delle telecamere non sarebbe possibile risalire al volto dell'aggressore essendo troppo sgranate. La ...gazzetta

Antonio Morra morto dopo il concerto dei Subsonica, arrestato operaio addetto allo smontaggio del palco - La morte di Antonio Morra, il magazziniere di 47 anni ucciso dopo il concerto dei Subsonica al Nelson Mandela Forum di Firenze, ha scosso profondamente la comunità. Un uomo è stato fermato e accusato ...41esimoparallelo

morto dopo lite al concerto dei Subsonica, arrestato operaio addetto allo smontaggio del palco - Un uomo è deceduto in ospedale per le ferite gravi riportate alla testa - Indagini in corso : Firenze – Lite a un concerto dei Subsonia, un morto. Polizia Uno spettacolo musicale finito in tragedia. A ...informazione