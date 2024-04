Firenze | i Me contro te in scena al Mandela Forum con ‘Lo show dei 10 anni’

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 - Dieci anni di Mete: Luì e Sofì, amatissimo duo di attori, cantanti e scrittori, festeggiano due lustri di carriera con “Lodei 10 anni” e chiamano a raccolta i tantissimi fan, il Team Trote. Due gli appuntamenti in programma aldi, sabato 13 alle ore 18 e domenica 14 aprile alle ore 18. Dopo il successo e l’immenso divertimento delle due tappe fiorentine dell’anno passato, Luì e Sofì – al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia - sono pronti a catapultare grandi e piccini in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Il nuovosi annuncia emozionante, ricco di effetti speciali elaborati e sorprendenti. Ci sarà una nuova scaletta e porteranno in“La Canzone del Cowboy” che ha ...

Firenze , 9 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Fondazione Menarini in prima linea nella lotta contro le discriminazioni nelle cure degli anziani basate sul l'età : presentata al congresso "Anti-ageism ... (liberoquotidiano)

Firenze , 10 aprile 2024 – Giornata fiorentina per Mourad Bourehla, nuovo ambasciatore in Italia della Repubblica di Tunisia . Accompagnato d alla moglie, Maha, ospite del Console onorario generale ... (lanazione)

Firenze , 11 aprile 2024 - L’acqua inquinata è un’emergenza per varie regioni italiane e come si è scoperto di recente anche grazie alle ricerche di Greenpeace e alle rilevazioni dell’Arpat, è un ... (lanazione)

MARTIN, Vogliamo fare punti a Firenze. Gilardino... - L’esterno sinistro del Genoa Aaron Martin è stato intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb e, tra i vari temi trattati, ha parlato anche del prossimo match contro la ...firenzeviola

CONTI CORRENTI, DIMMI DOVE DEPOSITI E TI DIRO’ QUANTO TI RENDE - Con 5.000 euro sul conto corrente in banca si guadagnano 18,2 euro l’anno a Trento e Bolzano, 15 euro a Firenze, 13 euro a Roma, 11 euro a Milano e Perugia. La stessa somma, invece, frutta appena 6,5 ...9colonne