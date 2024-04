Firenze | al Teatro Cantiere Florida arrivano clown | giocolieri e palloncini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c'è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalle mani di due? Inizia così “Balloon Adventures”, lo spettacolo dedicato a bambine e bambini dai 5 anni in su in programma domenica 14 aprile ore 16.30 aldi, in via Pisana 111 Rosso, nell’ambito della rassegna “Ildei piccoli”. In scena i fondatori del Collettivo, Andrea Meroni e Fabio Lucignano, nei panni di due aviatori, piloti di mongolfiera impavidi e coraggiosi, che per recuperare il palloncino perduto intraprendono un viaggio fino a Balloonia, dove si trovano i sogni sfuggiti, quelli scoppiati ...