Fiorello commenta a Tv Talk la decisione di Amadeus di lasciare la Rai Le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 13 aprile 2024)a Tvladell’amicodila Rai: “vuole nuovi stimoli”è molto amico di, anzi. I due sono inseparabili, ma ormai – manca solo l’annuncio ufficiale – le loro strade lavorative stanno per separarsi. Il conduttore per cinque volte di Sanremo passerà al canale 9. Sulla notizia che sta circolando sempre più insistente sui media, lo showman siciliano ha detto la sua a Tv, che andrà in onda oggi alle 15 su Raitre: ecco cosa ha detto, come svelato in anteprima da TvBlog. “ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli…”. Anche ...