Finisce 0-0 il derby della Mole tra Torino e Juventus

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 aprile 2024) Madama è in profonda crisi e non riesce neanche ad avere la meglio sul Toro. . Il risultato è frutto di una sfida equilibrata. A pesare anche l’errore di Dusan Vlahovic. Il serbo calcia sul palo una palla perfetta servitagli da Chiesa. La squadra granata ha tenuto bene il campo, arrivando a mettere in difficoltà Szczesny in un paio di circostanze e sfiorando il gol nel finale con il colpo di testa di Lazaro, che ha mandato alto da pochi passi un pallone non impossibile.