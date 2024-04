Finestra a pezzi e irrompono nel negozio Via soldi e tabacchi

(Di sabato 13 aprile 2024) Hanno forzato unaper entrare nella tabaccheria di San Zenone al Po, nella centralissima via Luigi Ponti. Il furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì, poi denunciato il giorno dopo dal titolare dell’esercizio pubblico alla stazione dei carabinieri di Corteolona e Genzone, della Compagnia di Stradella, che hanno avviato indagini. Gli ignoti ladri non hanno trovato moltiin contanti, circa 300 euro, ma hanno portato via anche, per un valore da quantificare. S.Z.

