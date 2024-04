Filippi carica la Recanatese | La salvezza passa da Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) La prima lieta novella riguarda il portiere Gabriel Meli: gli esami a cui si è sottoposto non hanno rilevato lesioni e dunque un po’ tutto l’ambiente ha comprensibilmente tirato un sospiro di sollievo non indifferente. Da qui a dire però che l’estremo difensore sarà regolarmente in campo dopodomani a… ce ne corre perché comunque un lieve guaio fisico c’è ancora ed il tempo stringe. In ogni modo, con Mascolo in preallarme,e lo staff monitoreranno le sue condizioni quasi minuto per minuto ed una decisione verrà presa presumibilmente solo all’immediata vigilia del match del Manuzzi. A proposito del quale il tecnico giallorosso non nasconde certo l’elevatissimo grado di difficoltà: "sarà una partita per noi fondamentale, determinante e sappiamo bene di incontrare la regina del girone. Una squadra che era già collaudata dalla scorsa ...