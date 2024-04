FI | Sorte | ' siamo partito più attento a crescita | Lombardia resta modello unico'

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Ringrazio Antonio Tajani per avere scelto Milano e laper questo evento. Quasi un anno fa eravamo qui per una grande kermesse, c'era ancora il nostro presidente. Oggiancora qui eilche più di tutti èall'economia e allaeconomica”. Così Alessandro, deputato di Forza Italia e segretario regionale della, intervenendo agli Stati generali dell'economia delazzurro in corso a Milano. “Inabbiamo creato tanti modelli, unici, che funzionano e hanno permesso unaeconomica importante, creando migliaia di posti di lavoro. Penso alla Brebremi, alla Teem, alle autostrade realizzate con soldi ...

Franco Baresi , ex giocatore e bandiera del Milan , ha parlato a Sky Sport a margine dei sorteggi di Europa League dove era presente a Nyon Franco Baresi , ex giocatore e bandiera del Milan , ha parlato ... (calcionews24)

La questione morale in politica non è un problema di legalità, ma di responsabilità: ... un equivoco (per i presunti colpevoli) o un alibi (per i presunti innocenti) di cui non siamo ...(e dei politici) hanno sulla vita reale dei cittadini e le scelte dei governi rovesciano sulla sorte dei ...

Salvini è sempre più solo, nella Lega è iniziata la gara a non candidarsi: ... abbiamo un'identità che si rifà al Ppe, ai moderati, ai liberalizza i riformisti", ha minimizzato Sorte, che comunque ha rilanciato la sfida anche sull'Autonomia differenziata: "Siamo il partito più ...