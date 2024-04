Festa a Mantova per la promozione

(Di sabato 13 aprile 2024) La trentaseiesima giornata del girone A di serie C verrà completata domani pomeriggio da due incontri che si preannuncia molto interessanti. Un occhio di riguardo spetta al match delle 18.30 che al Martelli opporrà il, fresco di festeggiamenti per lain B, e il Vicenza, rivale dalle grandi ambizioni che vuole tenersi ben stretto il terzo posto. Per la squadra di Possanzini sarà l’occasione di celebrare nel proprio stadio il Campionato appena vinto, riscattando, magari, l’ininfluente scivolone patito in casa del Renate. La domenica verrà invece aperta alle 14 da una gara da tripla come quella tra Giana e Triestina, due rivali che sono determinate a consolidare la loro posizione in zona play off. Lu.Ma.

