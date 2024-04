Fedez sbotta contro il giornalista Gramellini | “Intellettuale di sta ceppa”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 aprile 2024)è riuscito a litigare con unanche da Los Angeles fra un bagno in piscina e un concerto al Coachella. Lo ha fatto con Massimoche sul Corriere ha pubblicato un editoriale su lui ponendosi un dubbio: “Come può parte dell’opinione pubblica di sinistra averlo trasformato in un guru?“. Tutto è nato dalla cover dell’iPhone personalizzata chesi è fatto fare col faccione di Silvio Berlusconi che fa le corna. “Il vero mistero diè come una parte dell’opinione pubblica di sinistra abbia potuto trasformarlo in un campione del progressismo” – ha scritto– “quando è evidente che si tratta di un giuggiolone goliardico, persino simpatico a volte, ma con la profondità di un pavimento di linoleum. A inizio carriera i suoi testi erano giochi di ...