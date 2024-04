FED | ecco i cinque indicatori chiave sotto la lente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 aprile 2024) BCE verso la sforbiciata a giugno, FED alla finestra. A pochi giorni dalla pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Usa per il mese di marzo, quali sono ifattori principali che la Fed dovrà tenereosservazione nei prossimi mesi? Lo spiega Jeffrey Cleveland, Chief Economist di Payden & Rygel FED, 5laCPI core. Anche a marzo, per il terzo mese consecutivo, il CPI core ha messo a segno un aumento del +0,4% su base mensile. Un dato isolato sarebbe potuto essere interpretato come una pausa o una battuta d’arresto, ma tre dati consecutivi indicano un trend al rialzo, ben al di sopra dell’obiettivo della Fed Prezzi del gas. I prezzi dell’energia e, in particolare, quelli del gas (+1,1% in marzo), sono stati determinanti per il rialzo ...