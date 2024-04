Famiglia De Carli a The Voice | nessuno si gira | proposta dei giudici

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 aprile 2024) Alla prima puntata di TheGenerations si è presentata anche laDe. Il trio è formato da Gilda, 47 anni, dal marito Stefano, 65 e dal loro figlio di 7 anni, Jacopo. Gilda e Stefano non sono più sposati, ma per amore di Jacopo si sono presentati insieme nel programma di Antonella Clerici. “Jacopo è il nostro arrangiamento migliore. Sono Stefano, faccio il musicista da molti anni, ho 65 anni e sono venuto qui per accompagnare questo ragazzo. Devo dire che sono molto felice di farlo. Faccio il chitarrista per mio figlio. Ho conosciuto mia moglie perché cercavo una cantante e poi ci siamo innamorati. Poi ci siamo sposati, è nato Jacopo, poi ci siamo accorti che in scena funzioniamo, nel backstage un po’ meno. Ci siamo separati che il bambino non aveva nemmeno un anno, ma l’amore per Jacopo viene prima, sopra di tutto e ...