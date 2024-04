Ex Milan | Guardian | Paqueta’ seguito dal Manchester City La situazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Secondo il, ilsarebbe interessato all’exLucas Paquetà, trequartista brasiliano in forza al West Ham Un expotrebbe clamorosamente trasferirsi al. Parliamo di Lucas Paquetà. Il brasiliano, in rossonero dal gennaio 2019 al settembre 2020, si è rimesso in gioco al West Ham e le sue prestazioni lo hanno portato a finire nel mirino dei Citizens. Come infatti riportato dal, il 26enne ex rossonero ècon interesse dal club campione d’Inghilterra e d’Europa. Il classe ’97 numero 10 degli Hammers sin qui ha realizzato 4 reti e fornito 6 assist in 25 partite in Premier League, tutte giocate dal primo minuto. Sono 4 i centri invece in 9 presenze in Europa League. Il ...

