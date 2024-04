Ex gieffina pronta per L’Isola dei Famosi? La sua risposta

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 13 aprile 2024) Dopo due reality no stop, Greta Rossetti èa partire perdei? Scopriamolo nell’intervista che ha rilasciato a Superguidatv Greta Rossetti è stata tra i concorrenti dell’ultimo Grande Fratello. Nella casa non ha trovato la vittoria del reality ma l’amore sì, quello per Sergio D’Ottavi. Finita l’avventura di Cinecittà, i due continuano a frequentarsi e anzi anche la madre di Greta, Marcella, al contrario di quanto aveva detto a Signorini durante una diretta del programma Mediaset, ha voluto conoscere il fidanzato della figlia. Greta andrà al? “Per il momento non ho ricevuto nessuna proposta” – ha detto Greta Rossetti – “Il mio sogno è di fare la presentatrice di un programma sportivo a bordo campo. Spero di riuscire a realizzarlo.deiperché ...