Eventi e attività delle Contrade | dal pranzo con il Capitano alla visita a San Quirico d' Orcia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) · DRAGO – Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18. · LEOCORNO –Venerdì 19 aprile cena per la ristampa dei Numeri Unici del 1950 e del 1954. –Sabato 20 aprilepomeridiana del Gruppo Piccoli Lecaioli e aperitivo in Società. Per soci e famiglie – Domenica 21 aprile la Contrada organizza una gita a Sand’perre la sua cattedrale, la Cappella della Madonna di Vitaleta e gli stendardi processionali della Domenica in Albis del 1822 - tra i quali è presente quello del Leocorno. La partenza è prevista per le 9,30 e gli spostamenti avverranno con mezzi propri. Chi fosse interessato è pregato di prenotarsi entro e non oltre il 16 aprile tramite app specificando allergie e/o intolleranze. – Allenamenti per alfieri e ...