Europee | Radicali italiani aderiscono a Stati Uniti d' Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Ialla lista per glid'. Il comitato nazionale ha infatti approvato ieri sera l'adesione alla lista lanciata da Emma Bonino e Riccardo Magi: "iinseriranno con convinzione il proprio simbolo all'interno della listad'", si legge in una nota del partito. "Riteniamo - dichiarano in una nota Matteo Hallissey, Filippo Blengino e Patrizia De Grazia, rispettivamente segretario, tesoriere e presidente di- che l'unica risposta possibile all'ondata sovranista resta quella di rilanciare con forza la visione unitaria e federalista dell'UE, tracciando ...