Europee | al via da Amatrice campagna elettorale ex sindaco Pirozzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - 'Un mondo a parte. Ripartire da qui!': questo lo slogan che guiderà ladi Sergioper le elezioniche prende il via proprio dalla città di, doveè statonei momenti drammatici seguiti al terremoto del 2016. L'appuntamento è fissato per domani, alle 20.30 al cinema auditorium 'Monti della Laga'.si candida per la circoscrizione centro – Toscana, Marche, Lazio e Umbria – con il suo Civici in Movimento, che ha aderito, insieme ad altre 18 realtà, alla lista 'Libertà' di Cateno De Luca. "Siamo un mondo a parte e ho scelto, non a caso, di aprire lada. ...