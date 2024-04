Europee | al via da Amatrice campagna elettorale ex sindaco Pirozzi

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – ‘Un mondo a parte. Ripartire da qui!’: questo lo slogan che guiderà ladi Sergioper le elezioniche prende il via proprio dalla città di, doveè statonei momenti drammatici seguiti al terremoto del 2016. L’appuntamento è fissato per domani, alle 20.30 al cinema auditorium ‘Monti della Laga’.si candida per la circoscrizione centro ? Toscana, Marche, Lazio e Umbria ? con il suo Civici in Movimento, che ha aderito, insieme ad altre 18 realtà, alla lista ‘Libertà’ di Cateno De Luca.“Siamo un mondo a parte e ho scelto, non a caso, di aprire lada. ...

