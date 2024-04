Euro-Dea! Inzaghi racconta l’Atalanta a CalcioWeb | Liverpool | Gasp e “quando fui capocannoniere…”

(Di sabato 13 aprile 2024) Lo abbiamo visto alzare la Champions League con il rossonero del Milan. Lo abbiamo visto Campione d’Italia con il bianconero della Juventus. Ma se vi dicessimo che Pippoha vestito anche di nerazzurro? No, niente Inter. Nella stagione 1996-1997 ‘SuperPippo’ è stato il bomber del. Un’annata ricca di gol (neanche a dirlo…) e soddisfazioni per l’attaccante piacentino cheha avuto il piacere di intervistare dopo la storica impresa delinpa League contro il. Atalanta: il modelloeriniha scritto una splendida pagina di storia del calcio italiano. E non è una frase fatta: i bergamaschi, dopo il successo per 0-3 sul campo del, sono diventati la prima squadra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Una straordinaria Atalanta si trova in vantaggio ad Anfield Road dopo i primi 45? minuti del doppio confronto dei quarti di finale di Europa League . ... (oasport)

Ardea , 12 aprile 2024 – Partendo da Ardea , Ciavolino è un’azienda che ha trasceso i confini italiani per affermarsi come punto di riferimento europeo nel settore della frutta secca: Ciavolino . Con ... (ilfaroonline)

Scamacca, dai videogiochi a speranza dell'Italia spuntata - La Dea incanta l'Europa e sogna in grande grazie a un bomber ... Il viatico giusto per prendere la rincorsa verso Euro 2024. Questo Scamacca non può non volare in Germania con gli azzurri. Spalletti, ...ilgiornale

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazione e 10eLotto di oggi, Venerdì 12 Aprile 2024 - Lotto, Superenalotto, 10eLotto: estrazioni di venerdì 12 aprile 2024. I numeri vincenti di oggi, quote dell'ultimo concorso e curiosità ...ilsussidiario

Gratta&Vinci, la Dea bendata bacia Isernia: vinti 50mila Euro - ISERNIA - La Dea bendata bacia Isernia. Un fortunata giocatrice ha vinto cinquantamila Euro con il gratta e vinci “Numerissimo”.molisenetwork