Esonero Allegri, Zazzaroni: «Andrà via dalla Juventus» - Il giornalista Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport ha esplicitamente dichiarato che a fine stagione ci sarà l’Esonero di Allegri dalla Juve. ZAZZARONI – «Altre 8 partite, 9 se andrà in ...calcionews24

Allegri lo voleva a costo di dimettersi, ma arriverà solo ad Esonero avvenuto | Ultimatum del giocatore - Oltre il danno la beffa per Max Allegri, il giocatore che avrebbe voluto allenare arriva quest'estate alla Juventus ma il tecnico se ne andrà ...dotsport

Juve, John Elkann e i pieni poteri a Giuntoli: che cosa significa Non per forza un addio di Allegri - “ Cristiano Giuntoli, che è arrivato nel 2023 ed è stato appena nominato Miglior Direttore Sportivo dell’Anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli lo scorso anno, aiuterà a plasmare ...ilfattoquotidiano