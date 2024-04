Escalation? Pagherà | l' Iran sequestra una nave | la replica di Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) Gli equilibri mondiali potrebbero saltare da un momento all'altro. Più di quanto non sia successo già. Da ore ormai si vocifera di un imminente attacco dell'. "L'la conseguenze per la scelta di un'ulterioredella situazione". È l'avvertimento rilanciato dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, in un video diffuso dopo che Teheran ha rivendicato il sequestro di unadi proprietà di un armatore israeliano nello stretto di Hormuz, episodio a cui comunque non fa riferimento. "L'finanzia, addestra e arma i gruppi terroristici in Medio Oriente e oltre", ha denunciato Hagari. "Hamas, sostenuto dall', ha iniziato questa guerra il 7 ottobre; Hezbollah, sostenuto dall', l'ha ampliata ...